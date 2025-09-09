Лейре Ромеро Гормас замінить Нурію Паррісас Діас у складі збірної Іспанії з тенісу.

Нурія Паррісас Діас (WTA № 144) отримала травму і не зіграє на Кубку Біллі Джин Кінг проти збірної України, повідомляє BTU.

Екс-друга ракетка світу оголосила про повернення на корт – вона буде суперницею збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг

34-річну іспанку замінить Лейре Ромеро Гормас, яка посідає 125-те місце у світовому рейтингу WTA.

Чвертьфінальний матч між Україною та Іспанією відбудеться 17 вересня в місті Шеньчжень (Китай). Україна вперше у своїй історії гратиме у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.

Збірна України з тенісу оголосила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг – є одна зміна