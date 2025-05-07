"Люди хотіли, щоб я назвав Путіна кривавим диктатором. Я, як чоловік, маю відповідати за свої слова. Ображати таку людину – це небезпечно. Причому не тільки для мене, а й для всієї країни.

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Про це повинні думати всі, хто говорить такі речі. Таке не прощається. Якби я був один… Але в мене п’ятеро дітей, є дружина, батьки. Я маю думати не тільки про себе, а й про безпеку своєї сім’ї.

Хто мені може гарантувати безпеку? Латвія, Литва, Естонія? Навіть якщо вони зберуться навколо – не зможуть мене захистити. Усі, хто вигукує якісь лозунги – я вважаю, вони не думають наперед. Це шахи, а не шашки. А я в шахи трохи вмію грати", – сказав Брієдіс у інтервʼю Viktor Logic.

Нагадаємо, що в січні 2018 року Олександр Усик переміг латвійця за рішенням суддів. Пізніше Усик відзначав, що Майріс був найскладнішим його суперником, хоча це було ще до переходу українця в хевівейт.

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