Колишній чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Беллью впевнений, що українець Олександр Усик зміг би виграти у легендарного Евандера Холіфілда, якби їхня зустріч на рингу відбулася.

– Раніше я думав, що Евандер Холіфілд переміг би будь-якого крузера в історії, але тепер так не вважаю. Думаю, що Усик переміг би його. Його робота ніг була б занадто серйозною проблемою. Такий бій мав би відбутися, коли Холіфілд був у крузервейті.

Спуститися у вазі він уже не міг. Так само й Олександр зараз не може знову спуститися до крузервейту та бути настільки ж ефективним. Це не спрацює. Я знаю, що таке підніматися у хевівейт. Я сам був у хевівейті два роки, коли проводив бої з Хеєм. Тіло звикає до цієї ваги. У таборі ти краще тримаєш удари. Усе працює як слід. Він ніколи більше не зможе опуститися до 90 кг.

– Тобто, Усик виграв би і у хевівейті, і у крузервейті?

– Так. Справа не в тому, що він був на кілька рівнів вищий. Холіфілд – справді видатний боєць. Але Усик просто не вв’язуватиметься з ним у відкритий бій. Він рухатиметься й працюватиме у стилі боксера. Усик боксував би з Холіфілдом так само, як із Гассієвим. Це було б найкраще виконання у його кар’єрі. Неймовірний виступ.

Подивіться на Усика проти Ентоні Джошуа. А тепер подивіться на нього у реванші проти Даніеля Дюбуа. Це два абсолютно різні боксери. Подивіться на Усика проти Тайсона Ф’юрі в першому бою. І знову ж таки – на нього проти Дюбуа.

У другому бою з Дюбуа він був значно важчим, а у бою з Ф’юрі – легшим, гострішим. Він постійно тиснув, чого ми від нього раніше не бачили. Усик змінюється та підлаштовується під кожен бій і кожного суперника. І я думаю, що він зробив би те саме проти Холіфілда. Якщо чесно, я вважаю, що у Тайсона більше шансів, ніж у Холіфілда, – цитує Беллью Esportsbets.

Олександр Усик 19 липня у Лондоні виграв нокаутом у п’ятому раунді у Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном хевівейту.

Українець, нагадаємо, у своєму останньому бою у крузервейту у листопаді 2018 року виграв у Тоні Беллью нокаутом у восьмому раунді, після чого британець оголосив про завершення кар’єри.

