Екс-чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью висловився щодо повторного поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

"Дюбуа 27 років, але він уже багато чого пережив у рингу. Його можна назвати ветераном. Він мав неправильні ходи, мав поразки, мав нокдауни та нокаути.

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І він знайшов спосіб повернутися та стати чемпіоном. Перемога над Джошуа була чимось особливим – він перебуває на хорошому рекорді, він на підйомі, що може допомогти йому перемогти Усика", – цитує Белью DAZN.

Нагадаємо, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

До слова, Белью зустрічався з непереможним українським боксером 10 листопада 2018 року. Тоді Усик нокаутував британця.

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