42-річний Беллью, який завершив свою кар'єру 2018 року після поразки від Олександра Усика, заявив, що лише два боксери сучасності можуть завдати поразки українцеві.

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"Людям це не сподобається, але хлопець, який дасть йому найкращий бій, це, ймовірно, Тайсон Ф'юрі. Саме він поки що завдав Усику найбільше клопоту. Тож – Ф'юрі. Ну, або "Ей Джей" (Ентоні Джошуа). Ентоні в матчі-реванші з Усиком був на рівних із ним до десятого раунду", – цитує Беллью talkSPORT.

Олександр Усик, нагадаємо, у вересні 2021 року і в серпні 2022-го завдав Ентоні Джошуа двох поразок. У 2024 році українець двічі виграв у Тайсона Ф'юрі.

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