Жасмін Паоліні та Вероніка Кудерметова зустрілися в півфіналі турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Результат матчу та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/2 фіналу

Вероніка Кудерметова (WTA № 36) – Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 9) – 3:6, 7:6 (7:2), 3:6

Жасмін Паоліні, маючи сьомий номер посіву, першу половину зустрічу з так званою "нейтральною" представницею Росії Веронікою Кудерметовою провела потужно та максимально раціонально. У першому сеті їй для перемоги вистачило єдиного брейка, який вона зробила суперниці у восьмому геймі. Після цього італійка на своїй подачі закрила партію – 6:3.

У другому сеті Паоліні знову зробила брейк росіянці та вийшла вперед – 3:2. Далі вона впевнено тримала перевагу, але за рахунку 5:4 на свою користь гру не закрила. Згодом на корті встановилася рівновага, а доля партії вирішилася на тай-брейку – Кудерметова перемогла.

Доля вирішальної партії визначилася у шостому геймі – Паоліні забрала подачу суперниці, повела 4:2 та потім не без проблем довела справу до перемоги.

У фіналі на Паоліні чекає представниця Польщі Іга Свьонтек. Вона у півфіналі переграла Єлену Рибакіну з Казахстана.

Паоліні, нагадаємо, на Ролан Гаррос цього сезону стала жертвою українки Еліни Світоліної, якій поступилася в 1/8 фіналу у трьох сетах – 4:6, 6:7 (6:8), 1:6.

