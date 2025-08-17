Британський боксер надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-13, 23 КО), який у 2012 році програв Віталію Кличку, а у 2020-му – Олександру Усику, заявив, що його шанси на титул мінімальні. Це все виключно через гегемонію Усика.

"Я хочу провести 50-й бій. Я хочу, щоб він пройшов десь, де я можу бути щасливий. Але якщо будуть правильні суми. Мені пропонували бій із Джарреллом Міллером у Вегасі в андеркарді Канело. Цифри були неправильними. Мені пропонували бій із Мозесом (Ітаумою) в Саудівській Аравії. Мені пропонували багато хороших боїв, але проблема в тому, що пропонувати – це добре, мені це подобається. Але іноді все має бути правильно для мене. І скоро це буде.

Бій за титул? Чесно кажучи, я не знаю, тому що просто зараз Олександр (Усик) тримає всі карти в надважкій грі. Він на це заслуговує. Це не те що він поставив себе на вершину. Ні, він пробився туди, побив усіх, зібрав усі пояси, і заслуговує робити з ними те, що хоче.

Чи поб’ється Усик із Паркером? Джозеф Паркер – це один із... Як би це пояснити? Паркер як дівчина, на яку не встає", – заявив Чісора в коментарі iFL TV.

