"Це була найбільша подія у житті Дюбуа, бій за абсолютного чемпіона, – ти в грі, де постійно отримуєш удари в голову. Але ти маєш піднятись і битися знову. Він підвівся після нокдауну, але його кут викинув рушник, бо вони знали, що він хоче вийти знову. Він мав зробити останній ривок у бою – просто вийти й викласти все, що в нього є.

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Ми в грі під назвою "бокс" і ти маєш йти до кінця, коли треба. Люди витратили важко зароблені гроші, щоб побачити цей бій. Ти просто маєш йти до кінця, до останнього. Ось чому ми критикуємо Дюбуа – бо маємо сказати відверто: "Ти не пішов ва-банк", – заявив Дерек Чісора в ефірі The Sun Sport.

Нагадаємо, що Чісора боксував свого часу не тільки проти Олександра Усика у 2020 році, але і Віталія Кличка у 2012-му. Обидва бої британець програв за рішенням суддів.

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