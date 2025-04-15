Легендарні американські бійці – Шеннон Бріггз та Олівер Макколл – хочуть довести, що ще мають порох в порохівницях.

Відомий американський боксер Шеннон Бріггз (60-6-1, 53 КО) готується провести бій з екс-чемпіоном віту Олівером Макколлом (61-14, 40 КО), повідомляє WBN.

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За інформацією джерела, попередньо поєдинок заплановано на 1 липня. Він відбудеться в місті Нешвілл, штат Теннесі.

53-річний Бріггз, якого в Україні добре знають через поразку Віталію Кличку у 2010-му, після якої він три роки не виходив на ринг, востаннє бився у 2016-му. Останнім часом він почав активно тренуватися і повернув вагу у 114 кг, з якою виступав у більшості боїв.

59-річний Макколл, який відомий тим, що у 1995 році переміг технічним нокаутом Леннокса Льюїса і завоював титул чемпіона світу в хевівейті, за останній рік провів дві зустрічі, в яких здобув дві перемоги. В останньому бою Олівер нокаутував 52-річного земляка Гері Кобі.

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