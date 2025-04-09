Наприкінці другої чверті Мемфіс спокійно вів з рахунком 66:40, аж раптом сталося страшне зіткнення новачків сезону.

Дончіч отримав абсурдне вилучення в матчі проти найкращої команди НБА – відео моменту, з якого почалося знищення Лейкерс

Форвад "ведмедів" Джейлен Веллс отримав довгу передачу від Джа Моранта та злетів для ефектного завершення. 21-річний гравець Мемфіса навіть встиг вколотити данк, однак болісно приземлився головою на паркет через поштовх Кей Джея Сімпсона. Веллс залишився лежати на майданчику, лякаючи всіх присутніх. Навіть Сімпсон був приголомшений скоєним і навіть не думав сперечатися з негайним вилученням через неспортивний фол другого ступеня.

Лікарі Мемфіса близько 7 хвилин допомагали Веллсу прямо на паркеті, а потім вивезли на ношах. Пізніше стало відомо, що Джейлен в лікарні повернувся до тями і почувається нормально. На жаль, новачок Гріззліс зламав праве зап'ястя і, ймовірно, більше не зіграє цього сезону. Веллс був одним з найкращих "випускників" драфту-2024, де Мемфіс обрав його під 39-м піком. Молодий форвард встиг провести 79 матчів, в середньому набираючи 10,4 очка, 3,4 підбирання та 1,7 передач.