"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей.

Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

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Під час зустрічі з ним говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.

Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом. Працюємо спільно задля України, задля свободи, заради миру", – написав Володимир Зеленський в Instagram.

Нагадаємо, що цього тижня Олександр Усик вперше повернувся в Україну після блискучої перемоги в матчі-реванші над Даніелем Дюбуа.

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