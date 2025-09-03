"Говорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Привітав з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК.

Президентка МОК припустила участь росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2026

На жаль, Росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури та навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава. За час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів.

Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі й щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі.

Ми готові поділитися всією необхідною інформацією. Буду радий бачити пані Кірсті в Україні", – повідомив Володимир Зеленський в Telegram.

Нагадаємо, що Кірсті Ковентрі цього року замінила на посаді голови МОК Томаса Баха, який очолював цю організацію з 2013 року.

