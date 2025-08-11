Збірні України з пляжного футболу отримали суперників на Суперфінал Євроліги-2025
Чоловіча та жіноча збірні України зіграють у вирішальному етапі турніру.
Чоловіча національна команда України виступить у квартеті В разом зі збірними Іспанії, Швейцарії та Данії, повідомляє Всесвітня асоціація пляжного футболу.
Іспанці посідають п’яту позицію у світовому рейтингу, швейцарці – 14-ті, українці на 19-му місці, данці перебувають за межами топ-20.
У групі А Суперфіналу Євроліги-2025 серед чоловіків виступатимуть команди Італії, Франції, Португалії та Білорусі.
Жіноча збірна України потрапила до групи В. Її суперниками будуть команди Іспанії та Італії. У квартеті А, згідно з жеребкуванням, зіграють збірні Португалії, Польщі та Швейцарії.
Суперфінали Євроліги-2025 з пляжного футболу серед чоловіків та жінок будуть проведені 9-14 вересня у Віареджо (Італія).
