Обидві команди "синьо-жовтих" потрапили до топ-3 в конференції "Європа 4", повідомляє Федерація баскетболу України.

Україна стартувала з драматичної поразки від Швейцарії у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

Чоловіча збірна України U-23 виграла останній стоп Ліги націй, двічі посідала друге місце та один раз була третьою, що дозволило набрати підсумкові 435 балів. Серед всіх команд конференції українці поступилися лише Хорватії, у якої 470 балів. Друге місце залишає збірній України можливість вийти на чемпіонат світу U-23, проте варто дочекатися завершення матчів у інших конференціях.

Жіноча команда "синьо-жовтих" тричі ставала другою, один раз третьою та двічі – четвертою, що дозволило набрати 430 балів. Серед всіх команд конференції українки посіли третє місце, вище опинилися лише Іспанія (530 балів) та Польща (490 балів).

Додамо, що чемпіонат світу U-23 з баскетболу 3х3 відбудеться з 17 по 21 вересня в китайському Сюн'Ані. На турнірі виступатимуть по 20 збірних у чоловічих та жіночих змаганнях, туди потраплять переможці 16 конференцій, ще 4 команди вийдуть на ЧС з врахуванням підсумкової таблиці Ліги націй 3х3.

Шульга офіційно підписав контракт з Бостон Селтікс – є чітка стеля зарплати і кількості матчів