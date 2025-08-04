4 серпня відбулися поєдинки групового етапу Ліги націй з баскетболу 3х3 серед команд до 23 років.

Ліга націй з баскетболу 3х3, чоловіки U-23, Відень (Австрія), груповий раунд

Україна – Хорватія 10:14

Ліга націй з баскетболу 3х3, жінки U-23, Відень (Австрія), груповий раунд

Україна – Хорватія 17:13

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Збірні України U-23 з баскетболу 3х3 стартували на четвертому стопі Ліги націй, який проходить у Відні.

Чоловіча команда України поступилася Хорватії. Обидві команди не надто результативно почали гру, набравши за дві хвилини гри лише одне очко. Друга половина матчу була багатшою на влучання, але Хорватія в підсумку здобула перемогу. В другому матчі групи українці зіграють проти Іспанії.

Жіноча збірна України натомість впевнено перемогли суперниць з Хорватії. "Синьо-жовті" вийшли у відрив 5:1 на старті матчу, втім до середини гри хорватки зрівняти рахунок. В другій половині зустрічі українки здійснили солідний ривок та оформили перемогу 17:13. Найрезультативнішою гравчинею команди стала Дарія Дубнюк, яка набрала 11 очок. У наступному матчі Україна зіграє проти Польщі.

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