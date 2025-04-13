Збірна України з тенісу без командних поразок завершила кваліфікацію на Кубок Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Швейцарія – 2:1

Надія Кіченок / Катаріна Завацька – Сюзан Бандеккі / Селін Ньоф – 2:1 (6:4, 3:6, 10:5)

Перемога Еліни Світоліної достроково гарантувала Україні участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Вочевидь, тому у фінальному матчі дня відбулася заміна – замість Людмили Кіченок на парну зустріч вийшла Катаріна Завацька.

Світоліна впевненою перемогою вперше в історії вивела Україну на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг

Навіть у такому складі Україна виграла третю зустріч в рамках проти Швейцарії та впевнено завершила кваліфікацію на Кубок Біллі Джин Кінг.

Фінальний етап відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському місті Шеньчжень. Участь у турнірі візьмуть шість команд-переможниць кваліфікації, чинний чемпіон (Італія) та господар турніру (Китай).