Жіноча збірна України з пляжного футболу провела зустріч зі збірною Італії у Суперфіналі Євроліги. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+"

Євроліга-2025. Суперфінал. Жінки. Група В. 1-й тур

Україна – Італія – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голи: Прокопенко (14), Терех (17), Шульга (32, 35) – Адамі (23), Піза (24)

Національна збірна України з пляжного футболу успішно стартувала у Суперфіналі Євроліги-2025 серед жінок, що проходить у Португалії. У матчі першого туру групи В команда Юрія Клименка здолала збірну Італії з рахунком 4:2 і достроково забезпечила собі місце у півфіналі турніру.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, де обидві команди більше уваги приділяли обороні. На початку другої 12-хвилинки українки відкрили рахунок: точним ударом із близької відстані відзначилася Ганна Прокопенко. Згодом Анастасія Терех несподівано забила дальнім пострілом від власних воріт – м’яч після рикошету від піску опинився у сітці. Та наприкінці тайму італійки зуміли зрівняти рахунок завдяки голам Грети Адамі та Меланьї Піци.

У вирішальному третьому відрізку Україна знову повела завдяки швидкому добиванню Ганни Шульги після потужного удару Ірини Дубицької. А за хвилину до фінального свистка Шульга скористалася позиційною помилкою суперниць і оформила дубль – 4:2.

Ця перемога дозволила синьо-жовтим гарантувати вихід до півфіналу Євроліги. Завтра вони зустрінуться з Іспанією, і цей матч визначить, хто посяде перше місце у групі В.

