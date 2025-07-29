Українські спортсмени завоювали ще дві медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби, який проходить у Франції.

Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак посіли перше місце у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м.

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Крім того, нагороду здобула і жіноча збірна України. Олена Костевич, Юлія Коростильова та Анастасія Німець виграли бронзу у змаганнях зі стрільби пістолетом на 25 м. Напередодні бронзову нагороду у стендовій стрільбі завоював Микола Мільчев.

Загалом українські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті Європи. Континентальна першість триватиме до 7 серпня. До слова, на попередньому ЧЄ, який проходив у березні, збірна України виграла три нагороди.

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