Збірна України продовжує збирати нагороди на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики, який приймає столиця Молдови – Кишинів.

У попередні дні зі складу "синьо-жовтих" медалі здобували лише дівчата. Відкрила доробок Ольга Івженко (вагова категорія до 55 кг), яка виграла "мале золото" у ривку і загальну бронзу. Пізніше Світлана Москвіна (вагова категорія до 64 кг) здобула "мале срібло" у ривку та загальну бронзу.

Збірна України здобула чергову медаль на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики

Нарешті настала черга чоловіків проявити себе. Дмитро Кондратюк (вагова категорія до 81 кг) виборов "мале срібло" в поштовху, підкоривши позначку в 187 кг. На жаль, ривок вдався значно гірше – 143 кг і лише 14-та сходинка. У загальному заліку Кондратюк посів сьоме місце з результатом 330 кг.

Додамо, що на цьогорічному чемпіонаті Європи з важкої атлетики Україну представляють 17 спортсменів. Континентальна першість триватиме у Кишиневі з 13 по 21 квітня.