Українець вирвав бронзову медаль у ваговій категорії до 61 кілограмів.

Юний український каратист після дебютної медалі відмовився ділити п'єдестал з росіянином – потужні кадри

На жаль, у чвертьфіналі Джелеп поступився росіянину Зауру Угуєву (1:11). Доля дала шанс у битві за бронзу відігратися на іншому безпрапорному представнику країни-терориста. Джелеп поборов Дмітрія Шамелу з рахунком 3:1 та виграв першу медаль для збірної України на нинішньому ЧЄ. Сам Андрій у 2021-му вже брав срібло.

Значно більший "урожай" буде у наших дівчат. Оксана Лівач (до 50 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг) вже гарантували собі щонайменше срібло, оскільки вийшли у фінали своїх вагових категорій. Олександра Хоменець (до 55 кг), Аліна Філіпович (до 59 кг) та Манола Скобельська (до 68 кг) змагатимуться за бронзові нагороди у малих фіналах.