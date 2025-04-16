Українка Світлана Москвіна здобула дві медалі чемпіонату Європи-2025 з важкої атлетики, що триває у столиці Молдови – Кишеневі.

Збірна України здобула перші медалі чемпіонату Європи-2025 з важкої атлетики

У ривку українка, яка змагалась у групі А, показала результат 100 кг в другій спробі та здобула "мале" срібло у ваговій категорії до 64 кг. У поштовху Світлана зафіксувала 121 кг та завершила виступ у цій вправі на 7 позиції, не зумівши в останній спробі підняти 123 кг. За підсумками двоборства Москвіна здобула бронзу з результатом 221 кг.

У цій же категорії (у групі В) змагалася ще одна представниця України – Віталія Филипів. Її результат у двоборстві – 209 кг – став десятим серед усіх важкоатлеток.

Нагадаємо, раніше Ольга Івженко у ваговій категорії до 55 кг здобула золото у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола бронзу у сумі двоборства (201 кг).

До слова, чемпіонат Європи триватиме до 21 квітня.