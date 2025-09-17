У середу, 17 вересня, стартував другий день змагань чемпіонату світу серед військовослужбовців CISM у Севільї. Збірній України приніс першу медаль на турнірі Євген Макієнко.

В Італії 15-річна фігуристка трагічно загинула по дорозі у школу

Як повідомляє Федерація фехтування України, Макієнко виграв всі шість боїв у групі. 34-річний киянин під другим номером посіву продовжив переможну ходу в олімпійці, де почергово здолав Ніка Гатца (15:6), Леопольдо Губерта (15:7) та бронзового призера Олімпіади-2016 у складі команди Угорщини Андраша Редлі (14:10). Поступившись одним уколом у півфіналі Матеушу Анткєвічу (9:10), який перед тим не пустив в четвірку іншого українця Яна Сича (12:15). А потім Євген виграв поєдинок за бронзу в Еріко П'ятті (15:13).

Ян Сич став шостим, Володимир Станкевич фінішував 12, а Роман Свічкар розташувався на 28 місці.

Світоліна дотиснула Бадосу і вивела Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг – відомі наступні суперниці