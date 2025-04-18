Збірна України продемонструвала видатний результат на Євро-2025 з гирьового спорту у Софії (Болгарія).

Збірна України з гирьового спорту / Міністерство молоді та спорту України

Наші атлети завоювали 120 медалей – 83 золотих, 35 срібних та 2 бронзові, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

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Загалом у Софії на чемпіонаті Європи з гирьового спорту виступало 180 спортсменів з 19 країн. Вікові категорії – від 14 до 18 років.

Найуспішніше серед українців виступили:

– Олександр Рибін (95 кг, юніори та дорослі) – 8 золотих та 2 срібні медалі;

– По 6 золотих медалей у Діни Загребельної (дівчата U-16 та U-23, 58 кг), Нікіти Компанійця (юнаки U-16, +68 кг) та Антона Чуйка (U-23 та дорослі 78 кг);

– По 5 золотих нагород вибороли: Еріка Ірклієнко (дівчата U-16, 53 кг), Даниїл Букін (юнаки U-16, 68 кг) і Данило Глушко (U-18, 58 кг).

Найкраще нашим атлетам давалися дисципліни "ривок" (25 золотих медалей), "поштовх" (20) та "довгий цикл" (16).