Догравальник збірної України з волейболу Ілля Ковальов не допоможе партнерам у матчі з командою Італії (чинних чемпіонів світу) у Лізі нації, який відбудеться у четвер, 17 липня, початок – о 17:30 за київським часом.

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Головний тренер "синьо-жовтих" Рауль Лосано у ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт розповів, що виключення Ковальова з ростера команди викликано поганою ігровою формою гравця.

"Немає травми. Він у неоптимальній формі, сім днів не тренувався на повну – лише на 50%. Ця форма не підходить для цього рівня", – пояснив Лосано.

Ковальов, як відомо, залишається одним із найрезультативніших гравців збірної України в Лізі націй. У нього 136 очки – більше у команді після дев'яти матчів має лише Василь Тупчій (141).

Збірна України у середу 16 липня, здобула перемогу над командою Нідерландів у п’яти партіях. У таблиці Ліги націй українці посідають шосте місце, маючи шість перемог та три поразки.

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