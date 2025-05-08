Україна зазнала прикрої поразки від Нідерландів – вихід на Євро-2026 з гандболу під питанням
Відбувся матч 5-го туру в групі відбору на чемпіонат Європи з гандболу. Результат та звіт про матч читайте в цій новині на "Футбол24+".
Кваліфікація до чемпіонату Європи з гандболу, 5-й тур
Україна – Нідерланди – 27:35 (11:19, 16:16)
Оголошено заявку збірної України з гандболу на вирішальні матчі відбору Євро-2026 – є три новачки
Україна: Котюк, Близнюк, Савчук, Денисов, Артеменко, Тільте, Турченко, Редькін, Онуфрієнко, Бурзак, Стрельніков, Павловський, Міноцький, Благодір, Новіков, Комок
Нідерланди: Ставаст, тен Велде, Блау, Схонекер, Схаген, Кой, Хенен, Ферстейнен, Клейкерс, Стейнс, Смітс, ван Дейк, Нахтегаал, Байєнс, Равенсберген, Пол
Національна команда України з ганболу у п'ятому турі на груповій стадії відбору на Євро зазнала поразки в грі проти збірної Нідерландів.
Фатальним для нашої команди став перший тайм, коли українці дозволили "Ораньє" піти у відрив. В другому таймі "синьо-жовті" з усіх сил старалися оформити камбек, але не змогли перестріляти суперників.
Тепер українці посідають третю сходинку в групі, але все ще мають шанс пробитися на турнір як одна з найкращих команд, що посіла 3 місце.
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