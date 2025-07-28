У понеділок, 28 липня, збірна України U-16 продовжила свої виступи на чемпіонаті Європи з волейболу матчем проти чеських однолітків. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи U-16, Група 2, 5-й матч

Чехія – Україна – 3:2 (21:25, 25:22, 22:25, 25:20, 15:12)

Збірна України з поразки розпочала виступи на Євроволеї U-16, програвши стартовий матч Болгарії

Юнацька збірна України з волейболу у п'ятому матчі групового етапу Євро-2025 зійшлась з Чехією. До цього "синьо-жовті" в напруженій боротьбі програли Болгарії, Італії та Франції – усі поєдинки з однаковим рахунком 1:3. Єдину перемогу українці здобули над Угорщиною (3:0). Чехія натомість била Сербію, Туреччину та Болгарію і поступилась Італії.

Перший сет був за "синьо-жовтими" – українці зі старту заволоділи ініціативою, примудрились розгубити перевагу до середини тайму, однак зібрались і дотисли суперника. Друга партія йшла за схожим сценарієм, проте цього разу чехи виявились спритнішими.

Третій сет завершився з дзеркальним рахунком, але вже на користь українців. Дотиснути суперника нашим хлопцям не вдалось і все вирішувалось у п'ятій партії, де сильнішими виявились чехи. Чергова поразка України, яка після 5-ти турів у турнірній таблиці Групи 2 йде шостою з 4-ма очками.

Попереду у "синьо-жовтих" ще два поєдинки – проти Сербії (30 липня) та Туреччини (31 липня).