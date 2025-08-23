Збірні України та Індонезії провели зустріч третього туру групової стадії волейбольного чемпіонату світу U-21. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, група D, 3-й тур

Україна – Індонезія – 3:2 (25:18, 26:28, 25:22, 23:25, 15:7)

У третьому турі чемпіонату світу збірна України зустрічалася зі збірною Індонезії, яка мала в своєму доробку одну перемогу над Тунісом (3:0).

На старті гри індонезійці вийшли вперед, однак пізніше Україна перехопила ініціативу та виграла першу партію 25:18. У наступному сеті українці мали перевану у 5 очок, але наші суперники змогли наприкінці зрівняти рахунок та навіть виграти партію.

У наступному розіграші українці лідирували майже впродовж всієї партії та здобули перемогу – 25:22. Здавалося б, "синьо-жовтим" вдасться завершити матч у четвертому сеті, але українці втратили відрив у 5 балів та дозволили індонезійцям перевести гру на тай-брейк.

Втім, вирішальна партія пройшла за повної переваги українських волейболістів – 15:7. "Синьо-жовті" здобувають свою другу перемогу на молодіжному чемпіонаті світу.

