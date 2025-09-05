Волейбольні збірні України та Катару зустрілися у товариському поєдинку. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Товариський матч

Україна – Катар – 3:1 (27:25, 26:24, 20:25, 25:18)

Україна: Щитков (3), Янчук (19), Дрозд (4), Тупчій (9), Кісілюк (8), Семенюк (4), О-др Бойко (ліберо) – старт; Синиця (5), Уривкін (5), Полуян (5), О-др Коваль (6), Тодуа (6), Пампушко (ліберо).

Колишній капітан збірної України з волейболу потребує допомоги через хворобу

Національна команда України з волейболу серед чоловіків прибула у Катар, де проведе підготовку до чемпіонату світу 2025 року, який у цьому місяці візьме старт на Філіппінах. У першому з трьох запланованих спарингів підопічні Рауля Лосано зустрілися зі збірною Катару.

Дві стартові партії вийшли дуже конкурентними, а їх доля вирішилася тільки у завершальних розіграшах – обидва рази українська команди була сильнішою. Третій сет катарські волейболісти виграли, віддавши українцям лише 20 очок. Втім, у четвертій партії "синьо-жовті" відповіли потужними діями та переможно закрили гру.

Збірна України на груповій стадії ЧС-2025 зіграє у квартеті F з командами Бельгії, Італії та Алжиру. 18 вересня на "синьо-жовтих" чекає стартовий поєдинок зі збірною Італії.

"Не хочу навіть про це думати": Плотницький відверто висловився щодо повернення у збірну України з волейболу