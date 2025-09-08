Збірна України з волейболу назвала остаточний склад на чемпіонат світу-2025
Став відомий список гравців, які потрапили до заявки "синьо-жовтих" на ЧС-2025 з волейболу.
Федерація волейболу України визначилася зі складом національної збірної на чемпіонат світу-2025, який пройде у Філіппінах. Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Заявка збірної України на матчі ЧС-2025
Пасуючі: Віталій Щитков, Юрій Синиця
Догравальники: Ілля Ковальов, Дмитро Янчук, Тимофій Полуян, Євген Кісілюк
Діагональні: Василь Тупчій, Данило Уривкін
Центральні блокувальники: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Максим Дрозд
Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко
Варто відзначити, що до складу збірної потрапив блокувальник Максим Дрозд, який пропустив Лігу націй через травму.
Цьогорічна світова першість пройде з 12 по 28 вересня в Манілі, (Філіппіни). Україна потрапила до групи F, де її суперниками будуть збірні Італії, Бельгії та Алжиру. Дві найкращі команди квартету вийдуть до 1/8 фіналу.
