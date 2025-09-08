Став відомий список гравців, які потрапили до заявки "синьо-жовтих" на ЧС-2025 з волейболу.

Федерація волейболу України визначилася зі складом національної збірної на чемпіонат світу-2025, який пройде у Філіппінах. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Заявка збірної України на матчі ЧС-2025

Пасуючі: Віталій Щитков, Юрій Синиця

Догравальники: Ілля Ковальов, Дмитро Янчук, Тимофій Полуян, Євген Кісілюк

Діагональні: Василь Тупчій, Данило Уривкін

Центральні блокувальники: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Максим Дрозд

Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко

Варто відзначити, що до складу збірної потрапив блокувальник Максим Дрозд, який пропустив Лігу націй через травму.

Цьогорічна світова першість пройде з 12 по 28 вересня в Манілі, (Філіппіни). Україна потрапила до групи F, де її суперниками будуть збірні Італії, Бельгії та Алжиру. Дві найкращі команди квартету вийдуть до 1/8 фіналу.

