Тренувальний збір розпочався в Городку, на базі спортивного комплексу Епіцентр, повідомляє Volleyball.ua. Аргентинський тренер Рауль Лосано запросив на цей збір лише гравців, які виступали в українській Суперлізі в минулому сезоні.

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Найближчими днями наставник українців оголосить остаточний склад, який поїде на другий етап підготовки до Ліги націй-2025. Цей етап відбудеться в Польщі, де приєднаються гравці, які виступають у закордонних чемпіонатах. У Польщі команда продовжить інтенсивні тренування, готуючись до міжнародних матчів.

Склад збірної України на перший етап зборів:

Пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Владислав Діденко (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20), Денис Дегтяр (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20);

Діагональні: Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни), Дмитро Шаповал (Житичі-Полісся), Михайло Якушенко (МХП-Ладижин);

Догравальники: Микита Лубан (Житичі-Полісся), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Едуард Штерик (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20), Дмитро Янчук (Епіцентр-Подоляни), Сергій Міщенко (МХП-Ладижин);

Ліберо: Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни), Микола Джуль (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20);

Центральні блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20), Андрій Челеняк (Епіцентр-Подоляни), Руслан Черватюк (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20).

Зазначимо, що в сезоні 2025 року Україна вперше візьме участь у Лізі націй, а в осінній частині наша збірна вирушить до Філіппін для участі в груповому етапі чемпіонату світу-2025.

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