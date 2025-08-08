Збірна України з волейболу оприлюднила розширену заявку на чемпіонат світу-2025
Став відомий розширений склад чоловічої збірної України на ЧС-2025, який пройде у Філіппінах.
Міжнародна федерація волейболу опублікувала попередні заявки команд на світову першість. До розширеного складу "синьо-жовтих" потрапили 25 гравців.
Федерація волейболу України зробила чітку заяву щодо чуток про можливе повернення Плотницького у збірну
Пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Дмитро Долгополов (Локомотив Пловдив, Болгарія), Сергій Євстратов (Чарні Радом, Польща), Юрій Синиця (Спортінг, Португалія)
Діагональні: Василь Тупчій (Барком-Кажани), Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни), Дмитро Шаповал (Житичі-Полісся), Володимир Тевкун (Пршибрам, Чехія)
Догравальники: Тимофій Полуян (Мілон, Греція), Євген Кісілюк (Катовіце, Польща), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Дмитро Янчук (Епіцентр-Подоляни)
Центральні блокуючі: Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Валерій Тодуа (Бендзін, Польща), Денис Велецький (Епіцентр-Подоляни -Збірна України U20), Микола Куц (Бєльско-Бяла, Польща), Андрій Челеняк (Епіцентр-Подоляни), Руслан Черватюк (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U20), Микола Рудницький (Житичі-Полісся), Дмитро Терьоменко (без клубу)
Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни)
Нагадаємо, турнір відбудеться з 12 по 28 вересня в Манілі (Філіппіни). На груповому етапі мундіалю збірна України зіграє проти Бельгії (14 вересня), Алжиру (16 вересня) та Італії (18 вересня).
У збірній України з волейболу оголосили завдання команди на найближче майбутнє