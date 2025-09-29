Міжнародна федерація волейболу (FIVB) опублікувала нову версію світового рейтингу для чоловічих збірних, у якому Україна посідає 17-те місце.

Українська команда на груповій стадії ЧС-2025 програла у трьох сетах збірній Бельгії, потім перемогла команду Алжира та знову зазнала поразки у зустрічі з командою Італії – найсильнішою на сьогодні збірною планети, яка виграла світову першість вдруге поспіль.

Посівши третє місце у квартеті F, українці не вийшла у плей-офф та на цьому завершили свої виступи на турнірі.

Топ-20 рейтингу FIVB для чоловічих збірних

