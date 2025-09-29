Збірна України з волейболу дізналася свою позицію у світовому рейтингу після завершення ЧС-2025
Рейтинг чоловічих збірних команд оновлено за підсумками чемпіонату світу, якій відбувся в Індонезії.
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) опублікувала нову версію світового рейтингу для чоловічих збірних, у якому Україна посідає 17-те місце.
Українська команда на груповій стадії ЧС-2025 програла у трьох сетах збірній Бельгії, потім перемогла команду Алжира та знову зазнала поразки у зустрічі з командою Італії – найсильнішою на сьогодні збірною планети, яка виграла світову першість вдруге поспіль.
Посівши третє місце у квартеті F, українці не вийшла у плей-офф та на цьому завершили свої виступи на турнірі.
Топ-20 рейтингу FIVB для чоловічих збірних
