Міжнародна федерація волейболу (FIVB) опублікувала нову версію світового рейтингу для чоловічих збірних, у якому Україна посідає 17-те місце.

Україна нав'язала боротьбу Італії, але програла в трьох сетах і вилетіла з волейбольного чемпіонату світу

Українська команда у завершальному поєдинку групи ЧС-2025 програла у трьох сетах Італії, фінішувала на третій позиції у групі F та не вийшла у плей-офф – 1/8 фіналу.

Напередодні чемпіонату світу збірна України була на 14-й позиції. Зараз її випередили команди Болгарії, Туреччини та Бельгії, тому що "синьо-жовті" втратили 16,01 очок. Поразка у першому матчі ЧС-2025 від бельгійців призвела до втрати українцями 14,74 залікових балів. Перемога над Алжиром дала підопічним Рауля Лосано 2,59 очок, а ось поразка від Італії відібрала 3,86 очок.

У першій десятці рейтингу FIVB збірні США, Словенії, Аргентини й Канади піднялися, а Франція, Японія та Німеччина, навпаки, опустилися вниз.

Збірна України, як відомо, веде боротьбу за путівку на Олімпійські ігри-2028. Одним зі шляхів здобуття ліцензії є світовий рейтинг FIVB. Через нього кваліфікують три найрейтинговіші команди, що не зможуть здобути путівки через відбіркові турніри.

Капітан збірної України назвав причину поразки у вирішальному матчі ЧС-2025 з волейболу від Італії