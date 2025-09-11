Україна зберегла 14-ту позицію у світовому рейтингу серед чоловічих збірних перед початком ЧС-2025, повідомляє офіційний сайт FIVB.

Підопічні Рауля Лосано мають в активі 218,86 очка, відстаючи від 13-го Ірану на 4,05. А 15-ту Болгарію Україна випереджає на 15,96 очка. Лідирує у рейтингу збірних переможець Ліги націй 2025 Польща, яка випереджає Італію (майбутнього суперника України на Мундіалі) на 32,12.

Нагадаємо, збірна України потрапили до групи F на ЧС-2025, де протистоятимуть чинному чемпіону світу, а також Бельгії та Алжиру. Перший матч відбудеться проти Бельгії вже 14 вересня, початок о 09:00.

