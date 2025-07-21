Став відомий попередній список гравчинь жіночої збірної України на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025.

До заявки потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила Кіченок та Надія Кіченок, повідомляє ВТУ. Порівняно з квітневими матчами склад збірної України зазнав однієї зміни: Катаріну Завацьку замінить дебютантка Юлія Стародубцева.

Суперниці України у фінальному етапі Кубка Біллі Джин Кінг оголосили попередню заявку

У чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг українки зіграють з командою Іспанії. Матчі відбудуться 17 вересня. Капітаном жіночої збірної України є Ілля Марченко.

До слова, фінальна частина міжнародного турніру пройде з 16 по 21 вересня в місті Шеньчжень (КНР). Україна вперше у своїй історії гратиме у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні українки виграли свою кваліфікаційну групу до турніру, випередивши команди Польщі та Швейцарії.