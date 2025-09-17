Збірна України у черговому матчі Другої світової групи Кубка Девіса розгромила команду Домініканської Республіки з рахунком 4:0. Це перемога не вплинула позитивно на рейтинг "синьо-жовтих", а, навпаки, його погіршила.

Україна оформила четверту перемогу над Домініканою у Кубку Девіса, довівши рахунок до розгрому

Українська команда опустилася на одну сходинку і в оновленому рейтингу націй посідає 41-е місце.

Українці після розгрому Домінікани тепер у лютому 2026 року зіграють в плей-оф Першої світової групи. Загалом там виступить 13 збірних, які виграли свої матчі у Другій світовій групі, та 13 команд, які програли в матчах Першої світової групи. Команда України буде мати несіяний статус.

Як відомо, до переліку потенційних суперників збірної України потрапили Єгипет, Люксембург, Монако, Литва, Марокко, Мексика, Нова Зеландія, Туніс, Ліван, Гонконг, Китай, Словенія та Парагвай. Жеребкування плей-офф Першої світової групи відбудеться 23 вересня.

Оновлений рейтинг націй

1. Італія – 573,25

2. Австралія – 470,75

3. Німеччина – 453,0 (+1)

4. Нідерланди – 432,0 (-1)

5. США – 419,5

6. Франція – 415,5 (+2)

7. Канада – 415,25 (-1)

8. Аргентина – 412,0 (+2)

8. Чехія – 412,0 (+1)

10. Іспанія – 408,75 (-3)

...41. Україна – 284,75 (-1)

