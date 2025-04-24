Збірна України з регбі мала зустрітись із Австрією в заключному матчі чемпіонату Європи (дивізіон Conference), однак гра не відбулась через форс-мажорні обставини з боку австрійської команди, повідомляє Ukrainian Rugby.

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"Матч скасовано! На жаль, заключний поєдинок сезону між збірними України та Австрії не відбудеться через форс-мажорні обставини зі сторони австрійської команди. Національна збірна України з регбі офіційно посідає перше місце в дивізіоні Conference сезону 2024! Впевнена гра протягом усього турніру, залізна витримка та командний дух – саме це принесло нашим хлопцям заслужену перемогу", – йдеться у повідомленні.

До слова, у попередніх двох зустрічах Україна розгромно перемогла Словаччину (135:13) та Угорщину (86:10). Турнірна таблиця виглядає наступним чином: