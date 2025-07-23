У середу, 23 липня, збірна України U-16 розпочала виступи на чемпіонаті Європи з волейболу матчем проти болгарських однолітків. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи U-16, Група 2, 1-й матч

Україна – Болгарія – 1:3 (16:25, 23:25, 25:15, 19:25)

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Юнацька збірна України з волейболу розпочала виступи на чемпіонаті Європи. У стартовому матчі українці в Єревані (Вірменія) зіграли проти Болгарії. Обидві команди впевнено пройшли кваліфікацію до фінального етапу: українці здолали Францію (3:1), Сербію (3:2) та Словаччину (3:0), а болгари били Кіпр (3:1), Латвію (3:2) та Фінляндію (3:1). Для обох збірних цей матч став стартовим у фінальному раунді.

Болгарія впевнено взяла перший сет з перевагою в 9 очок, а в другому лише наприкінці дотисла "синьо-жовтих". Третя партія була за українцями, які змогли відіграти 10 пунктів і, здавалось, зможуть перевести гру в тай-брейк. Попри всі зусилля в середині сету болгари перехопили ініціативу і довели гру до перемоги. Раніше у нашій групі був зіграний ще один матч – Чехія перемогла Сербію з рахунком 3:1.

Як наслідок, збірна України поки без очок і в турнірній таблиці Групи 2 йде передостанньою, випереджаючи Сербію. Нагадаємо, у плей-офф виходять команди, які посядуть дві перші сходинки. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть у четвер, 24 липня, проти Італії.