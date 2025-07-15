Українські юніори вдало виступили на міжнародних змаганнях у Крайові (Румунія).

Збірна України U-20) / фото: Спортивна школа В. Голубничого з легкої атлетики

Збірна України виграла десять нагород на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій серед юніорів, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

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Турнір у Румунії був підготовчим перед чемпіонатом Європи, який відбудеться 7-10 серпня у Фінляндії. Чемпіонами змагань стали Володимир Вовченко (біг на 400 м, 46,98 сек. – особистий рекорд); Ярослав Листопад (метання диска, 55,38 м); чоловіча естафета 4х100 м (Ростислав Дегтярьов, Олександр Комісаренко, Михайло Ковш, Данііл Маркевич, 40,60 сек.).

Срібло турніру здобули Анна Карандукова (100 м, 11,58 сек.); Олександр Комісаренко (100 м, 10,44 сек. - особистий рекорд); Артем Черкашин (метання молота, 69,89 м); Тальяна Ковальчук (метання молота, 56,04 м – особистий рекорд).

Бронзовими призерами стали Данило Батарчук (метання диска, 54,60 м); Адам Білоконь (біг на 110 м з бар’єрами, 14,01 сек. – особистий рекорд) та Софія Гордійчук (біг на 3000 м, 10:11,88 хв).

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