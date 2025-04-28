Збірна України з хокею вирвала перемогу над Італією на чемпіонаті світу – знову все визначили буліти
Хокейна збірна України зустрілась з Італією в матчі 2-го туру чемпіонату світу-2025 в дивізіоні ІА. Результат та огляд гри – в цій новині.
Чемпіонат світу з хокею 2025, 2-й тур
Італія – Україна – 2:2 (серія булітів – 0:1)
Шайби: Ді Томазо, 12:21 (другий період), Дзанатта, 04:35 (третій період) – Денискін, 14:37 (перший період), Захаров, 18:49 (другий період)
Після поразки від Великої Британії в серії булітів Україна зустрілась з лідером дивізіону – Італією. "Скуадра адзурра" в першому турі перемогла Японію з рахунком 4:1 та одноосібно очолювала таблицю.
Тренер збірної України з хокею критично оцінив поразку від Великої Британії по булітах на ЧС-2025
Перший період був за "синьо-жовтими" – шайба Денискіна вивела українців вперед. У другому періоді між командами був паритет: Ді Томазо зрівняв рахунок, однак Захаров дуже швидко повернув лідерство Україні. Дзанатта на початку третьої частини матчу зробив рахунок 2:2.
Гра перейшла в овертайми, де обидві команди не забивали, тож уже в другому матчі України на ЧС-2025 все вирішували буліти. "Синьо-жовті" мінімально перемогли – єдиний буліт забив Пересунько, а от ще 8 гравців (п'ятеро італійців зокрема) не змогли його реалізувати.
Таким чином, Україна набрала 3 очки та розташувалась на третьому місці в таблиці. Стільки ж має і Польща, яка має гру в запасі, а Італія лишилась першою з 4 балами.
Збірна України з хокею двічі перемогла Японію в контрольному матчі – останній етап підготовки перед чемпіонатом світу