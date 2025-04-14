Збірна України провела ще один контрольний матч у Польщі проти місцевої команди.

Хокей, товариський матч

Польща – Україна – 3:2 у овертаймі (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Шайби: Кренжолек, 49:30, Сити, 53:21, Садлоха, 64:04 – Ворона, 21:57, Варава, 35:03

Тренувальна серія булітів – 1:2

Команди грали спаринги між собою другий день поспіль. Якщо вчора з рахунку 0:2 відігралася збірна України і вирвала перемогу в овертаймі, то сьогодні такий фокус вдався полякам.

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Підопічні Дмитра Христича здобули комфортну перевагу завдяки шайбам Ворони і Варави в другому періоді, але все розгубили в третьому. Штрафний кидок Садлохи добив "синьо-жовтих" на останній хвилині овертайму. Як і вчора, суперники провели тренувальну серію булітів. Тут знову точнішими були українці – 2:1.

Після тренувального збору в Польщі "синьо-жовті" вирушають у Румунію, де зіграють ще один товариський матч проти збірної Японії. Перший поєдинок на ЧС-2025 у дивізіоні IA команда Христича проведе 27 квітня проти Великої Британії.