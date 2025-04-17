Жіноча збірна України з хокею провела свій третій матч на чемпіонаті світу-2025, у якому зустрілась із Австралією. Огляд зустрічі – в цій новині.

ЧС-2025 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Третій тур

Австралія – Україна – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: Жульєн, 01:22 (1-й період), Кілівнік, 12:03 (2-й період), Семмонс, 10:40, 17:35 (обидві – 3-й період) – Манчак-Єнсен, 00:33 (3-й період)

Збірна України вже провела два поєдинки на жіночому чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні ІІ: у першому була поразка від Нової Зеландії в овертаймі (3:4), а в другому – розгромна перемога над Туреччиною (5:1).

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Австралія ж є лідером групи та ще не пропускала на Мундіалі. Зустріч завершилась поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 1:4, а єдиною шайбою за Україну відзначилась Валерія Манчак-Єнсен, перервавши серію без пропущених для австралійок.

Додамо, що після цієї поразки Україна опустилась на четверту сходинку. Австралія ж є лідером групи B, маючи в активі 9 очок після 3 матчів. Наступну гру українки проведуть проти Бельгії у суботу, 19 квітня. Старт о 7:30 за київським часом.

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