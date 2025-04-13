Хокейна збірна України здолала поляків в рамках останнього етапу підготовки до ЧС-2025. Результат і огляд зустрічі – в цій новині.

Товариський матч

Польща – Україна – 2:3

Шайби України: Денискін, 25:47,63:01, Захаров, 30:21

Збірна України проводить тренувальний збір у Польщі, де має провести два матчі з місцевою збірною (друга відбудеться вже завтра, 14 квітня, початок о 18:00). Перший з них завершився важкою перемогою. Поляки двічі забили – на початку першого та другого періодів, але шайби Андрія Денискіна та Віктора Захарова дозволили зрівняти рахунок.

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Гра перейшла в овертайм, де перемогу святкувала Україна – дубль оформив Денискін. Після овертайму організатори ще й провели серію булітів, яка завершилась перемогою України з рахунком 3:0.

До слова, після тренувального збору в Польщі підопічні Дмитра Христича відправляться у Румунію, де зіграють товариський матч проти ще одного суперника на ЧС – збірної Японії. Перший матч ЧС-2025 у дивізіоні IA збірна України проведе 27 квітня проти Великої Британії.

Загалом, календар матчів збірної України з хокею на ЧС-2025 у дивізіоні ІА виглядає наступним чином:

27 квітня, 17:00. Україна – Велика Британія.

28 квітня, 13:30. Італія – Україна.

30 квітня, 20:30. Україна – Румунія.

1 травня, 17:00. Польща – Україна.

3 травня, 13:30. Японія – Україна.

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