"Синьо-жовті" з 20 по 26 квітня візьмуть участь у Мундіалі в Дивізіоні 1A, що проходитиме в Угорщині.

За підсумками тренувального збору збірної України з хокею U-18 тренерський штаб визначив остаточну заявку на чемпіонат світу, повідомляє прес-служба ФХУ.

Збірна України U-18 з хокею здобула вольову перемогу над Словенією перед стартом на чемпіонаті світу

До переліку потрапило 23 спортсмени. Цікаво, що у заявці "синьо-жовтих" одразу 19 легіонерів, один представник українського клубу і 3 гравців без команди.

Заявка на чемпіонат світу:

Воротарі: Михайло Набойченко (Forus/Sandnes U-20, Норвегія), Нікіта Олексієнко (Pittsburgh Stars U-18, США), Ілля Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U-18, Угорщина).

Захисники: Савелій Сухицький (Aosta, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія), Семен Стасюк (Verva Litvinov, Чехія), Гліб Петров (Plzeň U20, Чехія), Сава Новіков (Шторм, Україна), Єгор Остапенко (KooKoo U-16, Фінляндія), Артур Кірєєв, Олександр Влащинський.

Нападники: Михайло Гапоненко, Данило Кураєв, Матвій Шевцов (всі – Forus/Sandnes U-20, Норвегія), Андрій Виставкін (HPK U-20, Фінляндія), Даниїл Скороход, Мирослав Спаскін, Артем Ратушняк (двоє – Dukla Jihlava U-17, Чехія), Арсеній Воротеляк (Düsseldorfer EG U-20, Німеччина), Данило Оліфірчук (Poruba RT Torax U-17, Чехія), Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U-20, Чехія), Віктор Мельниченко (ZSC Lions U-20, Швейцарія), Ілля Шибінський (Toronto Jr. Canadiens, Канада).

Нагадаємо, суперниками збірної України на чемпіонаті світу будуть Угорщина, Данія, Австрія, Словенія та Казахстан.