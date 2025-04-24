Збірні України та Японії з хокею зустрілись в товариському матчі в рамках підготовки до чемпіонату світу-2025.

Товариський матч

Україна – Японія – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) / Додатковий ОТ – 1:0 / Буліти – 2:3

Шайби: Денискін, 55:32

Овертайм: Трахт, 63:09

В останньому контрольному поєдинку збірна України зустрілась із Японією, яка буде суперником нашої збірної на чемпіонаті світу у дивізіоні 1A (стартує вже 27 квітня). За домовленістю сторін, команди після матчу мали провести 5-хвилинний овертайм у форматі 3 на 3, а також серію булітів.

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У матчі перемогу здобули українці – єдину шайбу наприкінці третього періоду закинув Андрій Денискін. В овертаймі також перемогли "синьо-жовті" – перемогу тут приніс Даніїл Трахт. А от в серії булітів Японія виявилась сильнішою – 2:3.

Нагадаємо, що свій перший поєдинок на чемпіонаті світу у дивізіоні 1A Україна проведе проти команди Великобританії.

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