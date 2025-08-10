У неділю, 10 серпня, у косовській Приштіні відбувся бронзовий фінал континентальної першості з гандболу, в якому зійшлись українська та болгарська команди. Як завершилась дуель, читайте у цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат EHF, матч за 3-тє місце

Україна U-17 – Болгарія U-17 – 36:29 (17:15, 19:14)

Збірна України з гандболу стартувала на чемпіонаті Європи U-17 – "синьо-жовті" в боротьбі поступилися Італії

Збірна України U-17 у матчі за третє місце чемпіонату Європи здолала Болгарію. Перший тайм завершився з перевагою у два м'ячі. По перерві наші спортсменки додали, збільшивши відрив ще на 5 очок. 36:29, Україна – бронзовий призер Євро.

Нагадаємо, на шляху до третьої сходинки "синьо-жовті" здолали Велику Британію та Ізраїль, але поступились Італії та Фінляндії. Окрім бронзи, українки також завоювали путівку на Євро-2027 (U-19) в елітному дивізіоні.

