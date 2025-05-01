На національну чоловічу українську команду з гандболу чекають зустрічі зі збірними Нідерландів і Фарерських островів.

Прес-служба Федерації гандболу України повідомила про те, що тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди для підготовки до поєдинків 5-го і 6-го турів відбору на чемпіонат Європи 2026, які стануть фінальними у кваліфікації.

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8 травня у словацькому Михайловці українська дружина проведе номінально домашній матч із командою Нідерландів, а 11 травня зіграє в Торсхавні зі збірною Фарерських островів. Наразі збірна України в турнірній таблиці свого відбіркового квартету посідає 2-ге місце, маючи дві перемоги (Фарерські острови – 35:32, Косово – 36:25) у чотирьох зіграних поєдинках.

Дві найкращі команди групи напряму потраплять на Євро-2026. Також володарями путівок стануть чотири найкращі збірні з тих, що фінішували третіми в групах. На передматчевий збір команди України, який розпочнеться 4 травня в Михайловцях, викликано 16 гравців:

Воротарі: Комок Геннадій, (Бузеу, Румунія), Новіков Олексій (Амбер, Литва).

Ліві крайні: Артеменко Дмитро (Забже, Польща), Котюк Ярослав (Мотор, Україна).

Ліві півсередні: Міноцький Тарас (Забже, Польща), Турченко Ігор (Лімож, Франція).

Розігруючі: Денисов Захар (Мотор, Україна), Савчук Данило (СКА-ШВСМ, Україна), Тільте Олександр (Бешикташ, Туреччина).

Праві крайні: Благодір Георгій (Кобург, Німеччина), Редькин Дмитро (Гроссвальштадт, Німеччина).

Праві півсередні: Близнюк Ілля (Карвіна, Чехія), Павловський Максим (Кобург, Німеччина).

Лінійні: Бурзак Іван (Мінаур Бая Маре, Румунія), Онуфрієнко Олександр (Целє, Словенія), Стрельніков Максим (Хробри Глогув, Польща).

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