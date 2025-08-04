Євро, дивізіон Championship (U-17), жінки

Італія U-17 – Україна U-17 – 26:23 (14:10)

Збірна України стала чемпіоном Європи з гандболу U-19, ідеально завершивши турнір

У першому поєдинку турніру, який проходить у Пріштіні (Косово), українки поступилися юніорській збірній Італії. "Синьо-жовті" програли перший тайм з різницею у чотири очки, однак зрівняли рахунок у другій половині гри. Втім, кінцівку матчу краще провели італійки та здобули перемогу – 26:23.

На груповій стадії Євро-2025 збірна України також зіграє проти Великобританії (5 серпня) та Ізраїлю (7 серпня). Перші та другі місця групи вийдуть до 1/2 фіналу турніру. Переможець дивізіону Championship, а також срібний та бронзовий призери отримають путівки на Євро-2027 (U-19) в елітному дивізіоні.

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