Молодіжна жіноча збірна України не змогла потішити уболівальників перемогою у матчі з однолітками з Ірландії. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, Дивізіон В, жінки, матч за 5-8 місце

Ірландія U-20 – Україна U-20 – 66:58 (14:10, 16:19, 21:14, 15:15)

Збірна України U-20 з баскетболу завершила свої виступи на чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні В. В останній ігровий день підопічні Євгена Мурзіна грали проти Ірландії за підсумкове 7-8 місце. Цікаво, що обидві команди грали в одній групі на першому етапі – тоді ірландки перемогли з рахунком 71:67.

Реваншу "синьо-жовті" взяти не змогли, програвши суперниця 8 очок (58:66). Вирішальною стала третя чверть, в якій українки програли одразу сім очок. Найкращою гравчинею у нашій стала Валерія Куценко, яка записала на свій рахунок 18 пунктів, здійснила три підбирання та оформила три перехоплення. Таким чином, Україна завершила турнір на восьмому місці.

Нагадаємо, у першому матчі "синьо-жовті" розгромили Велику Британію, а потім програли 5 матчів поспіль – Ірландії, Сербії, Болгарії, Словаччині і ще раз Ірландії.

