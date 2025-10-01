Чемпіонат Європи-2025 U-19 з футзалу, група А, 3-й тур

Італія – Україна – 0:2

Голи: Шпак, 28, Першин, 39

Українська команда у першому матчі на Євро-2025 U-19 здобула впевнену перемогу з рахунком 7:0 над однолітками з Молдови, для яких цей турнір є домашнім. У наступному матчі вже самі "синьо-жовті" пережили неприємні хвилини – вони зазнали поразки 0:4 від команди Португалії.

Португальці у 3-му турі розтрощили Молдову 10:0 та з трьома перемогами у трьох зустрічах посіли перше місце у квартеті та здобули путівку у плей-офф. Україні, аби скласти компанію Португалії, треба було не програти італійцям, яким потрібна була лише перемога в очному поєдинку з "синьо-жовтими" (вони мали гіршу різницю голів за українців).

Перша половина зустрічі завершилася без голів. Це був перший випадок на всьому Євро-2025 U-19, коли до перерви у матчі не було забито жодного гола. Трошки краще на майданчику були італійці, якім потрібна була перемога, але свої шанси вони не використали. Не відповіли суперникам і українці.

Другу 20-хвилинку гравці української команди розпочали з позиції сили та на 23-й хвилині дивом не забили – Назар Першин пробив у стійку. За три хвилини Іван Бєлімов врятував "синьо-жовтих", коли момент мав Гаетано Центорріно. На 28-й хвилині українці провели швидку атаку та пробили Томмазо Дзанотто. Першин з лівого флангу віддав Олександру Шпаку, який із другої спроби не схибив. 0:1.

Італійці, пропустивши гол, додали. Їхня перевага стала помірною, але українці у захисті намагалися діяти спокійно та холоднокровно. Не забували "синьо-жовті" і про контрдії –на 35-й хвилині Артем Малиновський переправив м'яч у стійку. Збірна Італії під завісу поєдинку стала переходити на гру з шостим польовим гравцем та за 65 секунд до фінальної сирени за це поплатилася – Першин вразив пусті ворота італійців та зняв всі питання щодо перемоги українців. 2:0 – "синьо-жовті" вийшли у півфінал чемпіонату Європи U-19.

В 1/2 фіналу на Україну чекає зустріч зі збірною Іспанії.

